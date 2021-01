CDP e SACE sostengono piani di crescita di Pama

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e SACE sostengono i piani di sviluppo di Pama, azienda trentina leader a livello globale nel settore delle grandi macchine utensili alesatrici, fresatrici e centri di lavoro destinate a settori strategici come quelli dell’energia, del settore navale, del movimento terra, del ferroviario e dell’aerospace.

E’ stato sottoscritto un contratto di finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito dalla “Garanzia Italia” di SACE, rilasciata digitalmente e in tempi brevi. L’operazione ha visto anche la partecipazione dello Studio Pirola nel ruolo di advisor.

Le risorse messe a disposizione da CDP per supportare la ripartenza del Paese in seguito alla crisi epidemiologica permetteranno a Pama di sostenere il piano industriale e la crescita della società, attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione e digitalizzazione, rafforzandone la leadership internazionale.

Alessandro Batisti, Direttore Generale di PAMA ha ricordato che la macchina utensile si trova oggi “al centro del processo di industria 4.0” e che questo processo “richiede un impegno in ricerca e sviluppo e finanziario di considerevole entità”, tale da giustificare l’intervento di CDP.

“L’operazione conclusa con Pama conferma la vicinanza di Cassa Depositi e Prestiti al territorio e alle imprese italiane, soprattutto in questo momento particolar”, ha commentato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP, ricordando che l’azienda accresce il prestigio del Made in Italy nel mondo esportando in 5 continenti.

“SACE ha storicamente sostenuto, con i suoi diversi strumenti assicurativo-finanziari, la crescita della dimensione internazionale di Pama e con questa operazione conferma e consolida il proprio impegno e supporto anche nell’emergenza COVID-19”, ha sottolineato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE.