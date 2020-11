CDP: da apertura sede Verona mobilitati circa 2,5 mld per imprese ed enti del Triveneto

editato in: da

(Teleborsa) – Dall’apertura della prima sede territoriale di Cassa Depositi e Prestiti, inaugurata a Verona circa 18 mesi fa, il Gruppo CDP ha mobilitato complessivamente circa 2,5 miliardi di euro per Imprese ed Enti del territorio.

Nell’ultimo anno e mezzo, a favore degli Enti pubblici attivi sul territorio del Triveneto, CDP Infrastrutture e PA ha mobilitato oltre 700 milioni di euro, di cui 450 milioni di euro in finanziamenti alle Pubbliche amministrazioni e oltre 280 milioni di euro è il valore delle opere infrastrutturali a cui si sta lavorando.

Dall’inaugurazione della sede veronese, negli ultimi 18 mesi, gli Enti pubblici attivi con CDP sono stati oltre 150.

Grazie alla più vasta operazione di rinegoziazione mutui degli ultimi anni, lanciata per supportare le Amministrazioni durante l’emergenza Covid-19, nel Triveneto CDP ha coinvolto 280 enti locali generando un risparmio nel 2020 di oltre 73 milioni di euro su circa 1,4 miliardi di debiti rinegoziati.

Nell’ultimo anno, fra le più recenti operazioni finalizzate nel Triveneto da CDP Infrastrutture e PA ci sono, ad esempio: il finanziamento di 35 milioni alla Regione Veneto per la realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio regionale. L’operazione con il Consorzio Viveracqua (Hydrobond 2020) che rappresenta un caso di successo nel finanziamento innovativo dei piani d’investimento delle società in house che gestiscono il Servizio Idrico Integrato nella regione Veneto.

L’importanza della vicinanza al territorio è dimostrata dal fatto che paragonando i risultati del 2020 a quelli del 2019, le risorse mobilitate da CDP a favore delle imprese del Triveneto sono aumentate del 520%. Dall’apertura della sede di Palazzo Giusti, CDP ha già servito più di 9.200 imprese trivenete per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro di risorse erogate, di cui: circa 990 milioni di euro a favore di 48 imprese attraverso finanziamenti ordinari a medio/lungo termine (520 milioni di euro a 18 medie e grandi imprese tra cui GIV – Gruppo Italiano Vini, Codess, Zamperla, Ligabue, Saviola Holding, Casalasco, Latteria Soresina, Ufi Filters e Fiamm Componenti Accessori) e interventi straordinari per liquidità Covid (470 milioni di euro a 30 medie e grandi imprese tra cui Moretto, OTB, Marcegaglia). Oltre 760 milioni di euro erogati per il tramite degli intermediari finanziari a 9.178 imprese del bacino territoriale dell’ufficio attraverso strumenti come la Piattaforma Imprese, il Fondo Rotativo Imprese, l’operazione di garanzia attivata da CDP in collaborazione con il FEI e supportata da risorse del Programma Europeo COSME e i Plafond per calamità naturali.

“I risultati del primo anno e mezzo di attività della sede di Verona mostrano che la presenza di CDP sul territorio è un elemento sempre più importante per il sistema imprenditoriale e per l’intera economia del Triveneto. – ha detto il Vice Direttore Generale di CDP Paolo Calcagnini – Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, la prima sede territoriale aperta da Cassa Depositi e Prestiti è riuscita a mobilitare complessivamente circa 2,5 miliardi di euro a favore di imprese, enti pubblici e infrastrutture. Numeri che rispondono concretamente a una delle missioni principali di CDP: valorizzare il risparmio postale degli italiani riportandolo sul territorio in termini di crescita e sviluppo”.

Gli effetti del maggiore impegno di CDP nel Triveneto, insieme alle misure messe in campo per fronteggiare l’emergenza Covid e alle diverse opportunità offerte dal Gruppo, sono stati illustrati durante l’evento online “CDP a sostegno della ripartenza del Triveneto”. All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato, il Sindaco di Verona Federico Sboarina, il Sindaco di Treviso e Presidente ANCI Veneto Mario Conte, il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, la Presidente di Viveracqua Monica Manto, il Presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, la Direttrice generale di Gruppo Italiano Vini Roberta Corrà, l’Amministratore delegato di Orion Valves Luca Farini e il Vice Direttore Generale di CDP Paolo Calcagnini.

