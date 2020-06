CdP collabora con Comune Torino a nuova linea metropolitana

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Comune di Torino hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare allo sviluppo del progetto della nuova Linea 2 della metropolitana, per la cui realizzazione l’amministrazione comunale ha stimato un costo di circa 4 miliardi di euro, di cui circa 1,5 miliardi afferenti alla tratta Politecnico-Rebaudengo da cui inizierà la collaborazione per la realizzazione dell’opera.

In linea con l’intesa già firmata lo scorso 13 settembre dall’Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo e dalla Sindaca di Torino Chiara Appendino, CDP fornirà attività di consulenza tecnico-amministrativa nei confronti dell’amministrazione comunale al fine di favorire una rapida ed efficiente realizzazione dell’opera.

In collaborazione con eventuali consulenti esterni, chiarisce la nota, Cassa Depositi e Prestiti supporterà l’Amministrazione di Torino nelle varie fasi di sviluppo dell’intervento. In particolare, CDP assisterà il Comune nell’iter procedurale amministrativo, nelle fasi di programmazione e monitoraggio delle attività di gestione, nelle modalità di appalto, nella definizione dei documenti di gara, nel processo approvativo del progetto e nella strutturazione finanziaria dello stesso.

“Per il futuro di Torino, la linea 2 di metropolitana è un’opera strategica, la cui realizzazione risulta fondamentale anche in chiave di ripresa dopo gli effetti negativi che, per l’economia del territorio, ha comportato l’emergenza sanitaria conseguente la pandemia da coronavirus”, ha dichiarato la Sindaca di Torino, Chiara Appendino secondo la quale “sotto questo aspetto, la collaborazione assicurata da Cassa Depositi e Prestiti anche attraverso le attività di consulenza tecnica e amministrativa, garantirà un prezioso contributo nella gestione del progetto della metro 2, supportandoci nella costruzione di una infrastruttura di trasporto necessaria alla città e attesa da tempo”.

“Con questo protocollo – sottolinea l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo – confermiamo gli impegni presi in occasione della firma del Piano Città lo scorso mese di settembre e sviluppiamo ulteriormente il modello di coesione con il territorio e la comunità. CDP ha un legame forte con la città di Torino, che intendiamo consolidare ulteriormente, anche grazie alla prossima apertura della nuova sede territoriale, che diventerà un punto di riferimento per gli enti della PA, le imprese e gli altri stakeholder del territorio piemontese”.