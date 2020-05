CDP, approvato ulteriore investimento per 100 milioni in FOF Private Equity Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Approvata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di euro nel fondo di investimento denominato “FOF Private Equity Italia”, gestito da FII Sgr (Fondo Italiano d’Investimento Sgr, partecipata per il 68% da CDP Equity).

A seguito dell’operazione, l’impegno complessivo della Cassa nel Fondo – fa sapere CDP in una nota – passa da 200 milioni di euro a 300 milioni complessivi. La sottoscrizione addizionale spiega CDP “va a moltiplicare, con potenziale effetto leva molto rilevante, la disponibilità di capitali per il mercato delle imprese italiane, più che mai necessari nell’attuale contesto di crisi”.

In virtù dell’impegno aggiuntivo da parte di CDP, il “FOF Private Equity Italia” potrà dedicare maggiori risorse per ciascun fondo target e al contempo investire in un maggior numero di fondi, con la finalità di agevolare la raccolta degli stessi da investitori terzi.

“Quella di oggi è un’ulteriore iniziativa di CDP a favore delle imprese del nostro Paese, che assume particolare rilevanza considerando l’attuale contesto emergenziale. Grazie all’ulteriore investimento di 100 milioni di euro, – commenta l’amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo – il FOF Private Equity Italia potrà investire indirettamente in moltissime società, favorendone così processi di ricapitalizzazione e di crescita”.

Il “FoF Private Equity Italia” ha una dimensione target pari a 600 milioni di euro e ha l’obiettivo di supportare, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi di private equity, lo sviluppo del mercato delle PMI italiane, indirizzando investimenti verso operatori professionali che operano con un approccio finalizzato alla crescita di tali imprese e, dunque, al sostegno dell’economia reale.