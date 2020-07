CDP, accordo con CNDCEC e AICEC per promozione accesso al credito

editato in: da

(Teleborsa) – Facilitare la promozione di iniziative volte a sostenere l’accesso al credito delle imprese, anche in ottica di internazionalizzazione. Con questo obiettivo oggi è stato siglato un protocollo d’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) e l’Associazione per la Promozione e lo Sviluppo dell’Internazionalizzazione delle competenze tecniche dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel settore della internazionalizzazione delle Pmi (Aicec).

Grazie a questa partnership Cdp, Cndcec e Aicec potranno avviare “Roadshow” territoriali per promuovere il nuovo Piano Industriale 2019-2021, pianificare eventi informativi presso le nuove sedi territoriali di Cdp e costituire specifici tavoli di lavoro dedicati ad approfondire forme di intervento a supporto di settori target. Sarà inoltre possibile – spiega Cdp in una nota – promuovere incontri tematici, con focus sull’utilizzo dei canali informatici e delle piattaforme web attivate dal Gruppo Cdp per l’offerta dei prodotti digitali. Più in generale, la partnership consentirà di organizzare incontri di approfondimento con il sistema imprenditoriale italiano, per raccogliere indicazioni su come migliorare ulteriormente l’insieme degli strumenti messi a disposizione da parte del Gruppo Cdp.

“Grazie alla collaborazione con Cndcec e Aicec – ha affermato Nunzio Tartaglia, responsabile della Divisione Cdp Imprese – riusciremo a garantire una più ampia diffusione degli strumenti che Cdp mette a disposizione del tessuto produttivo italiano e avremo più occasioni di confronto con le imprese per comprenderne meglio le esigenze e migliorare la nostra offerta prodotti. Con l’accordo sottoscritto oggi, come previsto dal Piano Industriale 2019-2021, Cdp rafforza ulteriormente la capacità di supportare il tessuto imprenditoriale del Paese”.

“Questo protocollo – ha commentato ha dichiarato Massimo Miani, presidente del Cndcec – è un’ulteriore tappa del nostro impegno sul fronte dell’internazionalizzazione, un tema al quale dedichiamo da tempo un’attenzione crescente. Dopo gli accordi di collaborazione degli scorsi anni con Sace e Simest, società appartenenti al Gruppo Cdp, quello sottoscritto oggi è un nuovo strumento per fornire ai professionisti un know how idoneo ad ampliare l’offerta di servizi di consulenza professionale ai propri clienti, incrementando la conoscenza delle opportunità a sostegno dei progetti di internazionalizzazione e di sviluppo delle imprese”.

“Siamo da sempre impegnati a formare figure specialistiche in grado di affiancare le aziende italiane nei processi di internazionalizzazione. Da questo punto di vista – ha sottolineato Giovanni Parente, presidente Aicec – un ruolo determinante è svolto dalla diffusione della conoscenza degli strumenti di sostegno pubblico a favore di tali processi. Le iniziative che scaturiranno dal protocollo siglato oggi potranno costituire una opportunità di crescita ulteriore per le imprese e per i professionisti interessati ad affrontare con maggiore consapevolezza la sfida della internazionalizzazione”.