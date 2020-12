CDP, accordo con ADSP Stretto per interventi strategici nell’area

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Autorità di Sistema portuale dello Stretto hanno siglato un protocollo di intesa per avviare la collaborazione nella realizzazione di interventi strategici per l’area dello Stretto, in linea con l’accordo sottoscritto il 9 giugno scorso da CDP con Assoporti– Associazione dei Porti Italiani.

CDP, come previsto dal suo piano industriale 2019-2021, fornirà all’Autorità di Sistema portuale dello Stretto attività di consulenza tecnico-amministrativa mirate ad ottimizzare le procedure di adeguamento e realizzazione degli interventi previsti.

Cassa Depositi e Prestiti affiancherà l’ADSP lungo tutto l’iter di implementazione delle opere, supportandola nelle attività di valutazione e sviluppo dei progetti, di individuazione delle modalità di realizzazione più opportune e di definizione delle procedure di gara e di affidamento di lavori e servizi.

“Con il Bilancio di previsione del 2021 ed il collegato Piano Triennale delle OO.PP. 2021/203 abbiamo disegnato un complesso di iniziative di ampio respiro che serviranno a nostro avviso a dare un grande slancio allo sviluppo del Sistema Portuale dello Stretto. Si tratta di tante opere ed iniziative, spesso complesse, che necessitano di specifiche ed elevate competenze anche perché per alcune di esse si prevede di attivare dei Partenariati Pubblico Privato per il coinvolgimento di operatori nazionali ed internazionali. Poter avere in queste attività il supporto e la collaborazione di Cassa Depositi e Prestiti è per noi un elemento di tranquillità ed uno straordinario strumento di accelerazione dei processi amministrativi che avvieremo e sono certo che ci consentirà di raggiungere con più facilità gli importanti obiettivi che ci siamo posti con il Piano Operativo Triennale 2020/2022″, ha dichiarato Mario Paolo Mega, Presidente dell’ADSP dello Stretto.

“Il protocollo d’intesa firmato con l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto contribuisce a rafforzare il legame tra CDP e le Autorità di Sistema portuali per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche del Paese. Per Cassa Depositi e Prestiti, accelerare gli interventi di miglioramento e ampliamento dei porti dell’area dello Stretto significa dare un impulso di crescita al tessuto economico del territorio, supportando, ancor di più in questo periodo di emergenza, le imprese e il settore turistico del sud Italia, anche in vista di una nuova ripartenza”, ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP.