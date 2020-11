CDP, 5 milioni di euro a Mecaer per supportare progetti in ricerca e sviluppo

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti supporta, attraverso un finanziamento di 5 milioni di euro, il piano investimenti in ricerca e sviluppo del Gruppo Mecaer. L’operazione, che ha visto anche la partecipazione di Banca Finint nel ruolo di arranger del finanziamento, è volta – spiega Cdp in una nota – a sostenere i progetti di sviluppo di nuovi prodotti e di miglioramento dei processi produttivi di Mecaer. Le risorse permetteranno al Gruppo, che opera nel settore aeronautico, di rafforzare la leadership e la competitività a livello nazionale ed internazionale.

L’attività di Mecaer, dapprima fortemente concentrata nel settore elicotteristico, che ancora costituisce il segmento primario del suo posizionamento, si è successivamente diversificata anche nel settore civile dei velivoli di business e general aviation. La Società, nel 2019, ha realizzato un fatturato consolidato di 129 milioni di euro e opera in diverse aree geografiche, quattro delle quali in Italia: Borgomanero (NO), Monteprandone (AP), Vergiate (VA), Roma e tre all’estero, Laval (Qc, Canada), Philadelphia (Pe, USA), Irving (Tx, USA) dove lavorano complessivamente circa 600 dipendenti.

Nel 2020 il fatturato e l’occupazione – sottolinea Cdp – sono previsti in ulteriore aumento e per continuare ad alimentare la crescita, la società ha previsto un ambizioso piano di investimenti per il 2021 e in parte il 2022.