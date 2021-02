CDP, 1,8 milioni di euro al Comune di Alcara Li Fusi per progetti di riqualificazione

editato in: da

(Teleborsa) – Promuovere progetti di efficienza energetica nel Sud Italia, volti a ridurre i consumi e aumentare la sostenibilita`. Con questo obiettivo, nel mese di dicembre, Cassa Depositi e Prestiti ha stipulato con il Comune di Alcara Li Fusi (ME) quattro finanziamenti per un valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro per interventi di riqualificazione di aree pubbliche e di efficientamento energetico di edifici comunali. Un finanziamento al quale si aggiunge quello recentemente stipulato nei confronti del comune siciliano di Palma di Montechiaro.

Il finanziamento al comune di Alcara Li Fusi – spiega Cdp in una nota – sara` finalizzato anche al rilancio dell’offerta turistica, partendo dalla tutela del patrimonio.

Nel dettaglio gli interventi legati ai finanziamenti concessi da Cdp permetteranno al comune di valorizzare e riqualificare l’area delle voliere dei grifoni con il recupero di un itinerario escursionistico attrezzato (da percorrere a piedi, in mountain bike o a cavallo) che si estende per circa 800 metri nel territorio del Parco dei Nebrodi; ridurre i consumi energetici degli edifici comunali; mettere in sicurezza il costone roccioso sopra l’area Baratta Nord Ovest del Comune; riqualificare l’impianto sportivo in localita` Cappuccino.