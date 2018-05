CdM, via libera all’attuazione della direttiva UE su distribuzione assicurativa

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dal Consiglio dei Ministri all’attuazione della direttiva UE relativa alla distribuzione assicurativa.

Il decreto introduce significative novità al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte dalla direttiva e interviene in materia di: risoluzione stragiudiziale delle controversie; organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi; coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) coerentemente con le rispettive competenze. E’ stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul per adeguare l’ambito di competenza della CONSOB in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d’investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.

E’ previsto che IVASS e CONSOB si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Il decreto prevede, infine, un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario, con la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.