CdM: costituita Autorità Laguna di Venezia. Risorse anche per Mose

(Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri, riunitosi ieri per l’approvazione del Dl agosto, ha dato il via libera anche alla norma che costituisce l’Autorità per la Laguna di Venezia, che assorbirà le competenze dell’ex Magistrato delle acque.

Lo annuncia il MIT, precisando che verrà anche costituita una società in house interamente partecipata dalla stessa Autorità per la gestione e manutenzione del Mose.

La norma prevede anche l’assunzione di personale a tempo indeterminato che andrà a formare l’organico dell’Autorità. Viene disposta la liquidazione del Consorzio Venezia Nuova e si agevola l’operatività del Centro clima a Venezia quale ente di ricerca, già istituito con la legge di Bilancio 2020.

Recuperate risorse per circa 530 milioni di euro, derivanti da risparmi di oneri finanziari, per il completamento del Mose.