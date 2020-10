Cattolica, S&P conferma rating e porta outlook a “stabile”

editato in: da

(Teleborsa) – Standard & Poor’s ha confermato il rating di Cattolica a BBB alzando l’outlook a “stabile” da “negativo”, in linea con l’azione sul rating del debito sovrano dell’Italia.

L’Agenzia ha inoltre rivisto a rialzo il rating a BB+ da BB di entrambe le emissioni obbligazionarie quotate emesse dal Gruppo Cattolica, tenendo in considerazione che il rafforzamento del Solvency II ratio e l’aumento di capitale riservato a Generali hanno ridotto significativamente il rischio del differimento della cedola.

Lo stand-alone credit profile (SACP) di Cattolica è confermato a bbb+, più elevato di un notch rispetto al financial strength rating BBB.

Sebbene l’aumento di capitale abbia rafforzato il financial risk profile valutato “satifactory” da S&P, l’agenzia mantiene invariato il rating soprattutto in considerazione dell’inasprirsi delle incertezze economiche e del mercato in generale.