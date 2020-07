Cattolica, siglato accordo con i sindacati: conferma posti di lavoro e sedi

editato in: da

(Teleborsa) – Conferma dei livelli occupazionali, garanzia delle attuali sedi di lavoro e nessuna modifica della divisione organizzativa sui tre poli di Verona, Milano e Roma. Questi i contenuti dell’accordo firmato tra Cattolica Assicurazioni e le organizzazioni sindacali aziendali.

Oltre alla tutela dei posti di lavoro e delle sedi, l’intesa – spiega Cattolica in una nota – prevede “iniziative volte alla valorizzazione delle professionalità esistenti in un’ottica di ulteriore sviluppo attraverso la formazione”.

“L’accordo – sottolinea la compagnia veronese – è stato firmato tra le parti in un clima di ottime relazioni sindacali e in previsione della partnership tra Cattolica e il Gruppo Generali con lo scopo di fornire alle persone e alle famiglie la necessaria serenità in vista dei cambiamenti che il gruppo affronterà nei prossimi anni”.