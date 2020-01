Cattolica, segnalate a Consob solo alcune operazioni Rossi e Galipò

editato in: da

(Teleborsa) – Precisazioni da Cattolica Assicurazioni in riferimento alle notizie di stampa relative a presunte irregolarità operative in materia di Internal Dealing rilevate dal Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni, riportate ieri nel Consiglio di Amministrazione della Compagnia. La società assicurativa comunica che risultano segnalate alla Consob solamente talune operazioni di acquisto su azioni della Compagnia effettuate da Andrea Rossi e Cinzia Galipò.

Cattolica, con l’occasione precisa altresì che, per quanto concerne l’acquisto di azioni da parte di Ivana Bazzoni, si tratta esclusivamente di un eventuale ritardo di un giorno inerente ad un adempimento meramente informativo, relativo tra l’altro ad una operazione del 2017, inidoneo per sua natura a causare qualsiasi danno o nocumento alla società e/o al mercato.

Circa la posizione relativa al Vice Presidente Vicario Poli, si precisa che l’operazione di acquisto risulta effettuata in data 11 maggio 2018 e che la Compagnia, a seguito delle comunicazioni dell’interessato, ne ha tenuto conto nelle comunicazioni di bilancio al 31/12/2018.