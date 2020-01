Cattolica, rivede vertice. Trevisani condirettore generale area assicurativa

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, ha approvato la modifica organizzativa di vertice della società, resasi opportuna a seguito dell’assegnazione a Carlo Ferraresi, Direttore Generale di Cattolica, delle deleghe già dell’Amministratore Delegato.

Viene istituita una Condirezione Generale Area Assicurativa a riporto dello stesso Ferraresi e sotto la responsabilità del Valter Trevisani, che viene nominato Condirettore Generale Area Assicurativa; a lui sono attribuite le deleghe operative nei seguenti ambiti: Area Tecnica di tutti i rami (Vita e Previdenza, Danni Auto, Danni Non Auto); Riassicurazione per tutti i rami (Vita e Previdenza, Danni Auto, Danni Non Auto);

Sinistri (liquidazione e gestione); Distribuzione (Canali Professionali, Bancassicurazione e Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore); Marketing; – Affari Legali e Servizio Reclami; Insurance Analytics & Business Architecture.

Viene inoltre istituita una Vice Direzione Generale Chief Operations Office, a riporto del dottor Ferraresi e sotto la responsabilità del dottor Samuele Marconcini, in cui confluiscono le aree Operations e IT, Organizzazione e Risorse e le unità organizzative Academy e Transformation & Automation.

La squadra dei Vice Direttori Generali, oltre a Samuele Marconcini, è composta anche dal CFO Enrico Mattioli e dal Direttore Danni Non Auto Nazareno Cerni.