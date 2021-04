Cattolica, prorogati termini presentazione liste CdA e Comitato Controllo Gestione

editato in: da

(Teleborsa) – Cattolica rende noto che, in relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti della società, convocata per il 13/14 maggio 2021, alla data di scadenza del termine, 18 aprile, è stata presentata una sola lista.

Pertanto – si legge in una nota – il suddetto termine per la presentazione è prorogato. Il nuovo termine per la presentazione delle liste presso la sede della società è quindi il 21 aprile 2021 entro le ore 17.00. Le soglie previste per la legittimazione alla presentazione sono pertanto ridotte alla metà, ovvero pari all’1,25% del capitale sociale.