Cattolica. IVASS approva modifiche statuto per trasformazione SpA

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni ha ricevuto il via libera dell’IVASS, l’autorità di vigilanza del settore assicurativo, alle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea dei Soci lo scorso 31 luglio 2020, in gran parte attinenti alla trasformazione in SpA.

L’Authority ha inoltre approvato il testo di statuto della Società per Azioni, che entrerà in vigore il 1° aprile 2021. Sono state avviate le conseguenti procedure per l’iscrizione dello Statuto e della delibera di trasformazione in S.p.A. presso i competenti uffici del Registro delle imprese di Verona.

Conseguentemente all’iscrizione della delibera assembleare di trasformazione in Società per Azioni, Cattolica pubblicherà le modalità di

esercizio del diritto di recesso correlato alla trasformazione. L’operazione con Generali potrà quindi entrare nella sua fase esecutiva.