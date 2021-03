Cattolica in grande rialzo: pesano accordo con Banco BPM e piano di rimedi IVASS

editato in: da

(Teleborsa) – A Piazza Affari spica la performance della società assicurativa, la seconda migliore del migliore del FTSE MidCap, che si attesta a 4,836 con un aumento del 3,96%. Il rialzo di Cattolica è causato da due notizie che la società ha reso note venerdì sera, a mercati chiusi: l’accordo con Banco BPM per la prosecuzione della partnership nel settore della bancassurance e l’approvazione da parte del CdA per il piano di rimedio IVASS.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 4,957 e successiva a 5,219. Supporto a 4,695.

Cattolica e Banco BPM hanno trovato un accordo grazie al quale “vengono superate le rispettive divergenze e sono definiti i termini e le modalità di adeguamento e di prosecuzione della partnership nel settore della bancassurance e dei relativi diritti di exit”. L’intesa prevede, a fronte della rinuncia di Banco BPM alla opzione di acquisto (call) già esercitata sulla quota delle joint venture con Cattolica, il riconoscimento alla banca guidata da Giuseppe Castagna di un diritto di uscita anticipata dalla partnership, la cui durata originaria era fissata fino al 2033, esercitabile nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, eventualmente posticipabile dal Banco di sei mesi in sei mesi per tre volte sino alla fine del 2024.

Con riguardo ai rilievi che IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) aveva fatto alla società a inizio anno, Cattolica si è impegnata a un ricambio dei componenti dell’organo amministrativo, alla revisione della politica di remunerazione e degli apporti di liquidità alle controllate non assicurative e al Fondo H-Campus, al completamento del rafforzamento patrimoniale e alla dismissione del pacchetto di azioni proprie acquisito in sede di rimborso agli azionisti receduti nel termine massimo imposto dall’IVASS, tra le altre cose.