Cattolica, closing cessione a Intesa quota Lombarda Vita

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni, in esecuzione all’accordo vincolante sottoscritto con UBI Banca e avente ad oggetto la risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza prevista del 30 giugno 2021, degli accordi di bancassurance vita in essere tra le parti, fa sapere che in data odierna è stato effettuato il closing della cessione della partecipazione detenuta da Cattolica in Lombarda Vita a favore di Intesa Sanpaolo, che è

subentrata a UBI Banca per effetto della fusione perfezionata in data odierna.

Come previsto negli accordi, l’acquirente ha corrisposto a Cattolica 219,8 milioni (importo al netto del finanziamento attualmente in essere pari a circa 80 milioni); il conguaglio verrà successivamente corrisposto a Cattolica contestualmente al rimborso del finanziamento stesso (atteso per il mese di settembre 2021 e in ogni caso subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’IVASS).



Il Gruppo Cattolica – conclude la nota – a seguito del perfezionamento dell’operazione, realizzerà un utile IAS/IFRS superiore a 100 milioni nel bilancio consolidato 2021 e un utile nel bilancio civilistico di Cattolica di circa 60 milioni. “Si stima che, considerando il deconsolidamento della Compagnia, il Solvency Ratio di Gruppo possa ulteriormente migliorare di circa 8p.p. rispetto al dato del 31 dicembre 2020, che già non includeva il sopra citato finanziamento”.