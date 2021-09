Cattolica, CdA ritiene congruo prezzo OPA Generali

(Teleborsa) – “Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha approvato all’unanimità dei votanti il Comunicato redatto dall’emittente esprimendo le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA) totalitaria promossa da Assicurazioni Generali. Ad esito della riunione il CdA ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 6,75 euro per ciascuna azione ordinaria Cattolica portata in adesione all’Offerta”.

Lo ha comunicato Cattolica al termine del board riunito per valutare l’offerta del Leone di Trieste.