Cattolica, CdA convoca l’assemblea per dare attuazione a deal con Generali

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, presieduto da Paolo Bedoni, ha convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il 30 e 31 luglio, per dare attuazione alla partnership strategica siglata con il Gruppo Generali che prevede la partecipazione in via riservata all’aumento di capitale, la trasformazione in SpA ed una modifica della governance.

L’Assemblea Straordinaria, in particolare, sarà chiamata ad approvare la la proposta di trasformazione di Cattolica in SpA e l’adozione di un

interamente rinnovato testo statutario tipico di tale modello, oltre a modifiche statutarie relative all’attuale governance di Cattolica.

In sede ordinaria, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare, con candidature sulla base di liste secondo le vigenti disposizioni legislative e statutarie, la nomina di un amministratore in sostituzione di un esponente cessato.