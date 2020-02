Cattolica Assicurazioni, utile 2019 atteso in calo e tagliata guidance

editato in: da

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni annuncia i risultati preliminari dell’esercizio 2019, che chiude con premi totali della raccolta diretta attesi a 6,9 miliardi di euro, in rialzo del 20%, di cui 2,2 miliardi di euro nel Danni (+2,5%) e 4,8 miliardi di euro nel Vita (+30%). Il risultato operativo dovrebbe assestarsi a circa 300 milioni di euro, valore marginalmente superiore al precedente esercizio (292 milioni di euro), nonostante lo sfavorevole aumento del costo dei sinistri causati da eventi atmosferici.

L’utile netto di Gruppo 2019 è previsto in calo rispetto allo scorso esercizio a causa di alcune poste negative straordinarie non pianificate ancora in fase di definizione, tra le quali la già comunicata perdita derivante dalla cessione di Cattolica Life.

Il Consiglio ha anche rivisto al ribasso la guidance per l’esercizio 2020 rispetto a quella delineata dal Piano Industriale 2018-20: il risultato operativo è atteso in un intervallo compreso tra 350 e 375 milioni di euro, in calo del 6% rispetto alla forchetta precedentemente comunicata (375-400 milioni di euro). Una revisione condizionata da scenari del mercato assicurativo più sfavorevoli e concorrenziali di quanto previsto.

Il titolo Cattolica quotato a Piazza Affari è partito in ribasso dell’1% questa mattina.