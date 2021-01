Cattolica Assicurazioni, operatività su azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni ha informato che dal 4 gennaio all’8 gennaio 2021 non è stata svolta attività di acquisto e vendita di azioni proprie nell’ambito della delega approvata dall’Assemblea degli azionisti in data 27 giugno 2020 e che in data 30 dicembre 2020 le residue 20.720.350 azioni oggetto di esercizio del diritto di recesso, sono state acquistate dalla Società stessa, andandosi ad aggiungere alle 7.324.851 azioni proprie già detenute per un totale di 28.045.201 azioni, pari al 12,3% del capitale sociale della società.

Intanto, a Piazza Affari, Cattolica Assicurazioni registra una flessione del 2,25%, che rispetto alla vigilia si attesta a 4,44 euro.

