Cattolica Assicurazioni, IVASS chiede ricapitalizzazione da 500 milioni

(Teleborsa) – L’IVASS chiede a Cattolica Assicurazioni un aumento di capitale da 500 milioni, giustificandolo con un indebolimento della posizione di solvibilità del Gruppo. La compagnia assicurativa infatti ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in cui vengono presi in esame i monitoraggi settimanali sul Solvency Ratio del Gruppo realizzati a partire dalla metà del mese di marzo 2020.

Nella lettera si evidenzia l’indebolimento della situazione di solvibilità del Gruppo, della Capogruppo e di talune controllate a seguito del deterioramento dei mercati finanziari, conseguente alla diffusione della pandemia da COVID-19. In particolare, si fa notare che due società controllate Vita, BCC Vita e Vera Vita, hanno presentato una stima di Solvency Ratio inferiore al minimo regolamentare, di cui la prima sotto il livello del MCR (Minimum Capital Requirement). Inoltre, è riportato che i Solvency Ratio del Gruppo, della Capogruppo e di altre due società controllate Danni, pur rimanendo sempre sopra i minimi regolamentari, hanno riportato dei valori al di sotto delle soglie interne di Risk Appetite Framework. Nel documento viene anche evidenziata l’asset allocation del Gruppo e di alcune controllate, ponendo risalto sull’esposizione verso obbligazioni di minore qualità (titoli con rating BBB- o inferiore, o privi di rating).

A seguito di tali considerazioni, l’Istituto di Vigilanza rileva la necessità di interventi di patrimonializzazione che si attende vengano perseguiti mediante l’utilizzo integrale della delega proposta alla prossima Assemblea Straordinaria dei soci convocata per il 26-27 giugno, pari ad un aumento di capitale di 500 milioni da effettuarsi entro l’inizio dell’autunno.

Viene poi richiesta entro fine luglio la presentazione all’Istituto di un piano di Gruppo che descriva le azioni intraprese con riferimento anche alle controllate, riguardanti in particolare il monitoraggio della posizione di solvibilità, di liquidità, oltre ad un’analisi della scelta dei limiti di Risk Appetite Framework. Chieste anche integrazioni ed estensioni nelle analisi e nelle misure del cosiddetto “Piano di emergenza rafforzato”. Infine, l’IVASS chiede al CdA di Cattolica di sospendere la corresponsione della componente variabile della remunerazione a favore degli esponenti aziendali.

La nota dell’IVASS è stata prontamente sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione, riunitosi ieri in serata 31 maggio 2020, sotto la presidenza di Paolo Bedoni. Il Consiglio, preso atto delle indicazioni, ha dato mandato al management di preparare un piano nei tempi richiesti, al fine di rafforzare la solvibilità del Gruppo.