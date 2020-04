Cattolica Assicurazioni acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni, nell’ambito della delega approvata dall’Assemblea dei Soci in data 13 aprile 2019, informa di aver acquistato, dal 31 marzo al 3 aprile 2020, complessive 100.371 azioni proprie al prezzo medio di 4,50 euro per azione, per un controvalore complessivo di 451.281 euro.

A seguito delle operazioni su azioni proprie finora effettuate, Cattolica Assicurazioni detiene un totale di 7.167.556 azioni proprie pari a circa il 4,11% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, appiattita la performance di Cattolica Assicurazioni con i prezzi allineati a 4,508 euro.