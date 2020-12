Cattolica, acquista immobile storico a Roma

editato in: da

(Teleborsa) – Cattolica Immobiliare accresce il patrimonio in gestione con l’acquisizione da parte del Fondo Girolamo di un immobile storico ad uso direzionale nel pieno centro di Roma, in via Santa Maria in Via 3/6, a 200 metri dalla Fontana di Trevi.

L’immobile, ceduto dal FIA Due Fondo Portafoglio gestito da Kryalos SGR, è composto da due edifici e si sviluppa su sette piani, di cui uno interrato, per una superficie complessiva di 13mila metri quadri.

L’operazione è stata originata, negoziata e strutturata da Cattolica Immobiliare e Savills IM SGR e realizzata tramite il Fondo Girolamo, FIA immobiliare istituito e gestito da Savills IM SGR ed interamente sottoscritto dal Gruppo Cattolica, specializzato in uffici core locati a tenant di elevato standing.

In seguito a questa operazione, il Fondo si arricchisce di un nuovo immobile a reddito, il terzo in un anno, dopo le due strutture acquisite in zona Bicocca a Milano a dicembre 2019 e a luglio 2020, rispettivamente l’immobile di viale Sarca 222 e l’adiacente Learning Center Pirelli.