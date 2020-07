Cattolica acquisisce il 100% di Berica Vita

editato in: da

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni ha perfezionato l’acquisto del 40% di Berica Vita S.p.A. da Banca Popolare di Vicenza, attualmente in liquidazione coatta amministrativa, arrivando così a detenere il 100% del capitale sociale di Berica Vita.

Lo comunica il Gruppo in una nota in cui specifica che l’operazione conclude il riassetto delle partecipazioni detenute in joint venture con Banca Popolare di Vicenza e si inserisce nel piu` ampio contesto di razionalizzazione e semplificazione del Gruppo Cattolica.

Cattolica sottolinea che l’acquisizione di Berica Vita S.p.A. non comporta impatti materiali sulla posizione di solvibilita` del Gruppo.