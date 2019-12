Cattolica, accordo per vendere Cattolica Life a Monumet Re

editato in: da

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni alle prese con operazioni di acquisto e cessione. La società che opera nel settore assicurativo ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisizione del 40% di Cattolica Life da Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa e per la cessione del 100% della medesima società al gruppo riassicurativo Monument Re.

Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2020 ed è sottoposto al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

La cessione di Cattolica Life si inserisce nel più ampio contesto di razionalizzazione e semplificazione del Gruppo Cattolica e non ha effetti materiali sul Solvency II ratio. L’impatto sull’utile netto di Gruppo, incluso il risultato dell’esercizio 2019, è ad oggi stimabile in una perdita di poco superiore a €5 milioni, quasi interamente a carico del corrente esercizio e permetterà una crescita del risultato operativo di circa €4 milioni per anno nei prossimi esercizi, grazie ai risparmi di costi.