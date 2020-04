Cattolica accetta dimissioni Mattioli e nomina nuovo Cfo Pantarrotas

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha accettato le dimissioni di Enrico Mattioli, vicedirettore generale e CFO (Chief Financial Officer) del Gruppo, che a fine aprile lascerà la società.

Il Consigli ha poi nominato Atanasio Pantarrotas nuovo CFO del Gruppo, assegnandogli tutte le deleghe previste dal ruolo. Pantarrotas ha lavorato nel mondo assicurativo per circa tre anni, cui è seguita una lunga esperienza come analista finanziario, seguendo prevalentemente le compagnie assicurative quotate in diversi istituti finanziari. E’ in Cattolica dal 2015 nell’area CFO dove ha ricoperto diversi incarichi.