Cathay Pacific inaugura rotta Hong Kong-Shangai

(Teleborsa) – Cathay Pacific ha fissato per il 4 agosto la data del volo inaugurale da Hong Kong a Shanghai, prima di una serie di collegamenti con il territorio cinese.

L’apertura della rotta coincide con l’ingresso in flotta di un nuovo Airbus A321neo.

La compagnia aerea di Hong Kong conta quattro A321neo nella propria flotta e si appresta a riceverne altri due nella seconda metà del 2021, per poi disporne di 16 entro la fine del 2023. L’aeromobile è configurato per offrire 202 posti: 12 in Business Class e 190 in Economy Class.