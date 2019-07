Caterpillar, trimestrale sotto il consensus

editato in: da

(Teleborsa) – Trimestrale sotto tono per Caterpillar che ha realizzato utili in flessione nel periodo che si conclude al 30 giugno, penalizzati da una domanda per macchine edili in contrazione nell’area Asia-Pacifico e da deboli vendite nei comparti di trasporti ed energia.

La società ha riportato un risultato netto rettificato di 2,83 dollari per azione, che si confronta con i 2,97 dollari per azione registrati un anno prima e al di sotto delle stime degli analisti che prevedevano 3,12 dollari per azione.

Al momento il titolo della compagnia di Deerfield, Illinois, sconta negativamente la notizia e lascia sul terreno il 4,08% a 132.46 dollari.