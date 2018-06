Catania collegata a Nantes con voli Transavia

editato in: da

(Teleborsa) – Transavia ha inaugurato il collegamento tra l’aeroporto di Catania e Nantes, che verrà operato due volte a settimana, il lunedì e il venerdì.

La compagnia low cost del gruppo Air France/KLM aggiunge questo volo ai collegamenti già operativi per Parigi e Amsterdam da Catania, serviti da Transavia da diversi anni, e al nuovo volo per Lione, lanciato lo scorso aprile.

Se l’aeroporto di Fontanarossa vede espandersi la sua rete di collegamenti, in particolare con la Francia, che rende possibile raggiungere insieme alla capitale due importanti città come Lione e Nantes, Transavia rafforza la sua presenza e la strategia commerciale finalizzata all’outgoing per i residenti nella Sicilia orientale e all’incoming che offre ai turisti francesi di fruire di voli diretti.

Con l’orario estivo Transavia serve un totale di 11 aeroporti in Italia per diverse destinazioni in Olanda e Francia: Bari, Bologna, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Venezia, Verona e Olbia.