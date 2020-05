Catalfo: presto documento Ministero-INAIL su responsabilità contagio per le imprese

editato in: da

(Teleborsa) – Ministero del Lavoro e INAIL stanno predisponendo un nuovo documento per chiarire il tema del riconoscimento dell’infortunio in caso di contagio e della responsabilità delle aziende. Ad annunciarlo è la Ministra Nunzia Catalfo dopo che ha incontrato questo pomeriggio i vertici dell’INAIL.

Nel corso della riunione, si legge nel comunicato, “si è condiviso l’orientamento – già espresso dall’Istituto in data odierna – secondo cui, dal riconoscimento da parte dell’INAIL di infortunio nei casi di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, non discende automaticamente la responsabilità del datore di lavoro“.

“Fondamentale per le aziende – ha affermato Catalfo – sarà il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza stipulati da parti sociali e Governo“. “Proprio per fugare tutti i dubbi emersi in questi giorni, i tecnici del mio Ministero e dell’Istituto sono impegnati nell’elaborazione di un nuovo documento che fornisca più specifici chiarimenti su questo tema”, ha concluso il Ministro.