Catalfo: lavoriamo insieme all’Europa per costruire “Garanzia infanzia”

(Teleborsa) – “Oggi è la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una giornata importante, che ci ricorda quanto il perseguimento e rafforzamento dei diritti dei minori – pur protetti dalla Convenzione delle Nazioni Unite, oggi celebrata – rimangano un obiettivo comune e inderogabile. Un obiettivo che deve unirci tutti, soprattutto in un momento come questo” è quanto scrive la ministra Nunzia Catalfo sul suo profilo Facebook.

“Con il Reddito di Cittadinanza abbiamo compiuto un passo importante su questo fronte. Il Reddito, infatti, è anche una misura essenziale nella garanzia del diritto del bambino ad avere condizioni di vita adatte alle sue esigenza evolutive: con questa misura non si prevede solo un sostegno economico per le famiglie più vulnerabili, ma le si accompagna con interventi di supporto educativo e di sostegno alla capacità genitoriale al fine di ridurre il rischio di grave deprivazione materiale e di povertà educativa. Un’attenzione particolare è poi rivolta ai bambini nei primi mille giorni di vita, il periodo più delicato per lo sviluppo futuro”.

“A partire da questi diritti, stiamo lavorando insieme all’Europa per costruire la “Garanzia infanzia“, con cui vogliamo assicurare a tutte le bambine e i bambini diritti fondamentali indipendentemente dalle condizioni economiche e dal contesto sociale di provenienza. Questi interventi troveranno spazio nell’ambito del prossimo Piano sociale nazionale, in cui il sostegno all’infanzia e all’adolescenza verrà ulteriormente rafforzato in connessione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Continuiamo a lavorare, tutti insieme, per garantire pieni diritti a bambini e ragazzi. Il nostro presente. Il nostro futuro” conclude la Catalfo.