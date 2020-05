Catalfo: Decreto Rilancio accelera su CIG

editato in: da

(Teleborsa) – Ad oggi sono 4,6 milioni i lavoratori che “hanno già ricevuto il sostengo della cassa integrazione” per Covid-19. Lo ha ricordato il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a “La Vita in diretta” su RaiUno sottolineando che c’è stato un “ritardo” dovuto a un meccanismo complesso e alle “difficoltà” di collegamento con le Regioni, ma con il Decreto Rilancio “abbiamo semplificato e velocizzato la procedura per far arrivare il sostegno il prima possibile”.

La Ministra, inoltre, ha ribadito che ci sarà una norma di legge che dirà che “il datore di lavoro che ha applicato tutti i protocolli nazionali” relativi a salute e sicurezza “non ha alcuna responsabilità” dell’eventuale contagio del lavoratore. Catalfo ha anche ricordato che “c’è già una proposta cui abbiamo lavorato in queste ore. Ieri è stata emanata una circolare INAIL che insieme con il Ministero ha attenzionato e guardato il tema. E’ esplicativa e chiarisce certi punti”.

Infine, capitolo smartworking: “ci ha aiutato in questa emergenza in modo importante, ma va regolamentato meglio” annunciando che è già in agenda un incontro con le parti e anche con il Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, per adeguare la normativa.