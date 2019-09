Catalfo: “Dati Istat testimoniano bontà misure M5S”

editato in: da

(Teleborsa) – “I nuovi dati Istat sul mercato del lavoro provano la bontà delle misure che come M5S abbiamo messo in campo nei primi 14 mesi alla guida del Paese”.

È il commento che la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha affidato ai social a proposito dei nuovi numeri diffusi dall’Istat che certificano il calo del tasso di disoccupazione a 9,9% nel secondo trimestre e l’aumento degli occupati.

Per il dato sui disoccupati si tratta, ricorda la ministra in un post su Facebook “del dato più basso dal quarto trimestre 2011, mentre aumenta il numero degli occupati (+130 mila unità). Non si arresta il trend di crescita dei lavoratori permanenti, +97mila”.

“Da Ministro intendo portare avanti il percorso iniziato creando un mercato del lavoro sempre più inclusivo, con al centro il rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori. Salario minimo, fase 2 del Reddito di Cittadinanza e parità di genere nelle retribuzioni sono i prossimi obiettivi che voglio realizzare per il bene dei cittadini”, conclude il post.