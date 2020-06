Catalfo: “Cig prolungata anche con risorse UE Sure”

editato in: da

(Teleborsa) – La Cig legata all’emergenza Covid sarà prolungata “anche ricorrendo alle risorse del programma europeo Sure”.

Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo durante il question time alla Camera, aggiungendo che il governo “punta poi a una “profonda revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali“.

Nella riforma degli ammortizzatori sociali, ha spiegato Catalfo, “saremo guidati da finalità di semplificazione delle procedure di accesso e di erogazione degli strumenti di sostegno al reddito. Vogliamo valorizzare anche l’aspetto della formazione”.

Per il sostegno agli artigiani e ai lavoratori somministrati, ha aggiunto Catalfo, “c’è un primo decreto che andava a ripartire le risorse e adesso per il secondo decreto aspettiamo solo il parere della Corte dei Cconti”.

Nel prossimo futuro “vanno rafforzate le politiche attive del lavoro”, ha aggiunto la ministra, specificando che è necessario “soprattutto in un momento di emergenza sanitaria ed economica, non solo per i percettori di reddito ma anche per le eventuali evoluzioni del mercato del lavoro, con transizioni da un posto di lavoro all’altro”.

Il governo vuole inoltre “riformare la disciplina sul lavoro agile promuovendo la diffusione dello strumento, misurando la performance e garantendo il diritto alla disconnessione”, ha assicurato Catalfo, secondo cui “siamo pienamente consapevoli dell’utilizzo diffuso del lavoro agile” durante l’emergenza coronavirus, “con benefici per il lavoratore, ferma restando la necessità di tutela delle donne”.

Riformare la normativa sullo smart working, ha aggiunto Catalfo durante il question time alla Camera, “è una componente essenziale per un mercato del lavoro moderno”.