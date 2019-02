Castellucci a Versailles, Atlantia sviluppa 2 miliardi di EBITDA in Francia

editato in: da

(Teleborsa) – C’è anche l’AD di Atlantia, Giovanni Castellucci, tra i top manager che oggi partecipano al Forum economico Italia-Francia organizzato da Confindustria e Medef a Versailles.

Il gruppo Atlantia, che dopo l’acquisizione di Abertis è diventato il player numero uno al mondo nel settore delle infrastrutture da trasporto, ha oggi una presenza importante in Francia che si articola su tre fronti di rilievo. Tramite Abertis, infatti, Atlantia gestisce le concessionarie autostradali SANEF e SAPN: una rete complessiva di circa 1800 km, che comprende ad esempio i principali nodi autostradali di accesso a Parigi.

Sul fronte aeroportuale Atlantia controlla i tre aeroporti della Costa Azzurra (Nizza, Cannes Mandelieu e Saint-Tropez), il secondo sistema aeroportuale francese, che nel 2018 ha registrato un traffico di 13.8 milioni di passeggeri, in crescita del 4.1%. Atlantia è inoltre azionista di controllo di Getlink, la società che gestisce Eurotunnel, con il 26,6% dei diritti di voto. Si tratta di asset di Atlantia in terra francese che, complessivamente, fanno registrare circa 2 miliardi di EBITDA e un enterprise value di quasi 25 miliardi.