Castelli (MEF): bene discorso von der Leyen, in linea con principi di M5S e Governo

(Teleborsa) – Alla viceministra al MEF Laura Castelli è piaciuto il discorso tenuto oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursola von der Leyen sullo Stato dell’Unione.

“Ci sono tutti i nostri temi di una vita, quelli per cui è nata l’esperienza del MoVimento 5 Stelle e per cui siamo al Governo del Paese. Quelli per cui abbiamo condotto battaglie storiche, dentro e fuori il Parlamento – ha scritto sulla sua pagina Facebook la viceministra citando i temi in cui si è articolato l’intervento della presidente della Commissione Ue: ambiente, lavoro, digitale, sanità e sostegno all’economia.

“Se l’Europa, finalmente, sta cambiando è anche grazie a quello che il MoVimento 5 Stelle e il Governo hanno messo in campo. E se la risposta a questa crisi è stata forte e determinata è stato anche grazie al contributo di idee ed alla determinazione che abbiamo portato nelle Istituzioni. Continuiamo a lavorare a testa bassa, senza però dimenticarci dei risultati che sono stati raggiunti”, ha concluso Laura Castelli nel suo post.