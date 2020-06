Castelli: in DL Semplificazioni pacchetto di misure su contabilità e investimento dei Comuni

editato in: da

(Teleborsa) – Sulla contabilità e sugli investimenti dei Comuni arriverà un pacchetto di misure nel decreto Semplificazioni.

Lo ha detto la sottosegretaria all’economia, Laura Castelli, intervenendo in commissione bilancio della Camera che sta esaminando il capitolo enti locali del decreto rilancio. Sulle misure per la contabilità dei Comuni, in particolare, “stiamo lavorando in maniera organica per metterle nel dl semplificazioni e investimenti” ha detto spiegando i pareri negativi rilasciati dal governo su alcuni emendamenti in materia.

“C’è necessità di una istruttoria, ci stiamo lavorando – ha aggiunto – non si possono cambiare le regole sulla contabilità saltando da un norma all’altra, bisogna fare un lavoro organico“.

Nel prossimo decreto semplificazioni, ha concluso, “ci sarà una parte centrale sullo sblocco degli investimenti in generale, sullo sblocco degli investimenti degli enti e sulla contabilità”.