Casta Diva vola in Borsa, controllata G2 Eventi si aggiudica gara Poste

(Teleborsa) – G2 Eventi, società che fa parte di Casta Diva Group, si aggiudica assieme ad altri player la gara biennale del valore massimo di 25 milioni di euro, indetta dal Gruppo Poste Italiane.

G2 Eventi è stata scelta assieme ad altre tre aziende, in una rosa di 19 partecipanti, per la pianificazione, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale, di allestimenti fieristici, mostre ed esposizioni per tutti i brand del Gruppo.

In particolare, l ‘area di competenza di G.2 Eventi sarà relativa agli eventi commerciali, business e retail, e di tutti gli eventi delle società del Gruppo Postepay. L’obiettivo dell attività sarà quello di fidelizzare il mercato di Poste e conquistare nuovi clienti. Per questo servizio – ha detto l’Ad di casta Diva Andrea De Micheli – la società potrebbe fatturate 6 milioni in due anni.

La borsa ha apprezzato molto questa commessa, spingendo in alto il titolo Casta Diva. Dopo una sospensione al rialzo, le azioni mantengono un guadagno dell’8%.