Casta Diva Group, lanciata nuova linea di attività dedicata al mondo della TV

(Teleborsa) – Casta Diva Group, società quotata su AIM Italia e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha annunciato la nascita di Casta Diva Entertainment, una nuova linea di attività dedicata al mondo della televisione. Contestualmente, Massimo Righini, entra a far parte del gruppo per sviluppare le attività della nuova linea nel ruolo di Chief Creative Officer. Casta diva stima, già nel primo anno di collaborazione, di poter raggiungere un fatturato tra i 3 e i 5 milioni di euro.

Righini ha una lunga esperienza nell’ambito televisivo come autore, curatore e creative producer. Oltre ad aver collaborato per la creazione di format originali, ha adattato per l’Italia ben 18 formati stranieri, tra i quali si annoverano le prime due edizioni de Il collegio per Rai 2, Matrimonio a prima vista per Real Time, 7 year switch per Fox, La Talpa per Italia 1, Bake off per Real Time, This Time Next Year per Discovery e Guess my age.

“Il Gruppo è da sempre vicino al mondo televisivo – afferma Fabio Nesi, amministratore delegato di Casta Diva Pictures – e con l’ingresso di Massimo Righini vogliamo affermarci come content provider di qualità nel panorama italiano”. “Il Gruppo CDG prosegue la sua crescita sulle linee guida tracciate dal Piano industriale 2021-2023 presentato lo scorso dicembre, che prevede, oltre al consolidamento del proprio business, l’ampliamento delle attività in segmenti del mercato della comunicazione complementari e non impattate negativamente dalla pandemia”, ha commentato Andrea De Micheli, presidente e AD di Casta Diva Group.

