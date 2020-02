Cassa Depositi e Prestiti è Top Employer Italia 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione “Top Employers Italia”. Un traguardo che testimonia l’efficacia dell’impegno profus nei confronti delle sue persone, e che si concretizza in programmi di alta formazione e sviluppo, politiche strategiche per i talenti, benessere dei dipendenti e digitalizzazione dei processi.

Per Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di CDP, “questo importante riconoscimento rappresenta una nuova tappa nel percorso intrapreso dal Gruppo per la realizzazione degli obiettivi del piano industriale 2019-2021. Siamo convinti che siano le persone a fare la differenza, perciò intendiamo impegnarci e continuare ad investire per il rafforzamento del capitale umano, un fattore cruciale per la crescita del Paese”.

Il Top Employers Institute è un Ente internazionale indipendente certificatore globale delle eccellenze HR e delle condizioni di lavoro: nato oltre 25 anni fa, ha certificato più di 1.500 organizzazioni in 118 Paesi, avendo un impatto positivo sulla vita di oltre 6 milioni di dipendenti.

(Foto: Greta Gabaglio/123RF)