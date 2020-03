Cassa Centrale, Jason Kessler nominato Chief Risk Officer

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale, su proposta unanime del Comitato Rischi sentito il Comitato Nomine, nella sua ultima seduta ha nominato Jason Kessler nuovo Chief Risk Officer del Gruppo, con decorrenza 1 aprile. “Una scelta – fa sapere l’Istituto in una nota – che ne valorizza il percorso professionale, le competenze e le conoscenze che in questi mesi sono state sempre più apprezzate e riconosciute”.

Kessler, classe 1979, di madrelingua inglese, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna nel 2003. Dopo aver lavorato nel sistema del Credito Cooperativo per oltre 10 anni, specializzandosi nelle tematiche della valutazione e del governo dei rischi, nell’ottobre 2018 è stato assunto in Cassa Centrale Banca ed inserito nella Funzione Risk Mangement, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio Risk Integration. Dallo scorso gennaio Kessler ricopriva il ruolo ad interim di Chief Risk Officer.