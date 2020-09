Cassa Centrale Banca e Allitude ottengono la certificazione “Safe-Guard” per Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva un importante riconoscimento per l’impegno di Cassa Centrale Banca e Allitude verso i propri collaboratori nella gestione dei rischi legati alla pandemia di Covid-19.

Bureau Veritas, società di rating nella valutazione e nell’analisi dei rischi legati alla qualità di ambiente, salute, sicurezza e responsabilità sociale, ha riconosciuto la certificazione “Safe-Guard”.

Dall’insorgere della pandemia, Cassa Centrale e le società del Gruppo si sono fortemente impegnate per tutelare i lavoratori mantenendo la continuità operativa dei servizi, con misure organizzative funzionali a ridurre al minimo il rischio di contagio, laddove non era possibile svolgere lo smart working, che oggi riguarda circa l’80% del personale.

Proprio questa attenzione ha spinto la Banca a sottoporsi volontariamente ad una verifica del proprio piano di prevenzione. Le ispezioni sono avvenute nelle scorse settimane, anche “on site” presso la sede di Cassa Centrale a Trento, cui è stata assegnata una label ulteriore per la corretta implementazione delle misure di mitigazione e controllo pianificate dall’azienda. Le verifiche hanno preso ad esame, raffrontandoli con le best practice internazionali, i protocolli di sicurezza e prevenzione del contagio, le procedure per la salvaguardia e tutela della salute di lavoratori, clienti, fornitori e di tutti coloro che interagiscono negli ambienti di Cassa Centrale Banca e Allitude.

“Abbiamo deciso di sottoporci volontariamente all’analisi da parte di Bureau Veritas per avere un feedback sul nostro operato in questi mesi.”, commenta Manuele Margini, Chief Operation Officer e Dirigente delegato per la Sicurezza di Cassa Centrale, dicendosi orgogioso per la certificazione che “premia le nostre decisioni e le modalità con cui abbiamo gestito la situazione in questi mesi”.

“Il nostro ruolo di terza parte indipendente fa di noi il partner privilegiato per fornire alle aziende, alle istituzioni pubbliche e alla società nella sua interezza, i nostri servizi e la nostra conoscenza tecnica e delle normative vigenti”, sottolinea Paolo Tondi, I&F Italy Sales Manager di Bureau Veritas Italia.