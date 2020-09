Cassa Centrale Banca coordina finanziamento in pool di 16 milioni a S.I.T.C.

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Centrale Banca rinnova il sostegno al territorio, coordinando un finanziamento in pool del valore di 16 milioni di euro a S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei, destinato alla realizzazione di un bacino artificiale ed alla riqualificazione della pista da sci preesistente. La società beneficiaria, attiva nella costruzione e gestione di impianti di risalita per lo sci, è tra i maggiori e migliori comprensori sciistici in Italia e, in oltre settant’anni di storia, ha contribuito in maniera importante all’incremento del turismo in Val di Fassa.

L’operazione è stata siglata oggi a Vigo di Fassa dal neo Presidente di S.I.T.C., Daniele Dezulian, dal responsabile dell’Ufficio Corporate di Trento di Cassa Centrale, Luca Gretter, e dai vertici della Cassa Rurale delle Dolomiti.

Cassa Centrale Banca agisce come capofila, con 5 milioni di euro, assieme a 8 banche del Gruppo: Raiffeisenkasse Renon con 2 milioni, CR delle Dolomiti, Cassa di Trento, CR Alta Valsugana e BCC Valdostana con 1,5 milioni e BCC di Spello, BCC Sangro Teatina di Atessa e CR Rovereto con 1 milione di euro ciascuna.

“Questo finanziamento ci darà modo di riqualificare i nostri impianti, sostituendo la seggiovia costruita nel 1988 con una nuova seggiovia ad agganciamento automatico a 6 posti”, ha spiegato Daniele Dezulian, presidente di S.I.T.C., aggiungendo “creeremo anche un bacino idrico artificiale in quota, con una capienza di circa 120.000 mc d’acqua, destinato a garantire l’innevamento delle piste per tutta la stagione”. “Un’operazione molto importante – ha affermato – che ci permetterà di assicurare un servizio migliore alle migliaia di turisti e appassionati che ogni anno visitano le nostre montagne”.

Luca Gretter, Responsabile della Sede Corporate di Trento di Cassa Centrale Banca, ha dichiarato: “Con questo nuovo pool di finanziamento diamo un’ulteriore prova di vicinanza e sostegno alle imprese del territorio. Vogliamo rispondere in maniera sempre più organica alle esigenze di sviluppo e di ammodernamento delle aziende nostre clienti e dei territori in cui operiamo”.

“S.I.T.C. – ha sottolineato Gretter – gestisce un comprensorio sciistico eccellente, e dimostra quotidianamente la volontà di migliorare, anche dopo questo difficile periodo in cui il Covid-19 ha messo tutti a dura prova”.

Cassa Centrale, nell’ultimo anno, ha potenziato il servizio Corporate, aprendo uffici in tutte le sedi territoriali. La collaborazione a stretto contatto tra Capogruppo e Banche del Gruppo permette di agire come una vera squadra a servizio delle aziende, operando anche con finanziamenti in pool su tutto il territorio italiano.