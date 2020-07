Cassa Centrale, Assicura approva bilancio: continua crescita nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Continua la crescita di Assicura, braccio operativo del Gruppo Cassa Centrale nella bancassicurazione, che anche nel 2019 conferma il ruolo di primaria importanza assunto nel tempo a livello nazionale nel mercato assicurativo e chiude l’esercizio con un utile pari a 2,3 milioni di euro, di cui 565 mila generati dalla controllata Assicura Broker.

Dati decisamente positivi. Nel 2019, la nuova produzione è passata a 974,7 milioni con un incremento del 56,15%, rispetto ai 624 milioni del 2018. Di questi, 851 milioni appartengono al comparto vita finanziario, che registra un +62%, con una crescita nel collocamento delle polizze temporanee caso morte del 45%, delle polizze CPI del 31%, delle polizze danni rami elementari del 26%, della previdenza complementare del 23,7% e delle polizze auto del 15,5%.

Il portafoglio complessivo è aumentato del 27,52% superando i 4,4 miliardi di euro, con oltre 170 milioni imputabili ai rami danni, per un totale di 567.299 polizze attive al 31 dicembre 2019. L’ammontare dei premi intermediati è passato a 16,3 milioni, con un incremento del 5.5%, rispetto ai 15,45 milioni del 2018. Il 63% del totale si riferisce a polizze di Società del Gruppo.

Innovazione al centro- “Forti di questi risultati, proseguiremo nella ricerca di soluzioni sempre più innovative e miglioreremo quelle già disponibili, come la nuova copertura contro i rischi catastrofali a protezione delle abitazioni – evidenzia l’Amministratore Delegato di Assicura, Enrico Salvetta –. Aggiorneremo il prodotto multirischio per le PMI e integreremo il catalogo degli strumenti di investimento con una nuova polizza multiramo, contenuta a livello di costo e con un basso grado di volatilità. Continueremo ad investire sulla formazione dei consulenti assicurativi e sulla razionalizzazione e la digitalizzazione dei processi per implementare ed efficientare i servizi alla clientela”.

Con una riflessione di fondo quanto mai attuale che si cala nella realtà più urgente del nostro tempo, segnato dall’esplosione improvvisa della pandemia che, in pochi mesi, ha contribuito a far crescere nelle persone la sensibilità e l’attenzione verso strumenti di tutela che possano garantire una maggiore serenità per gestire eventi imprevisti.

Obiettivo: (Assi) curare il futuro – “La nostra missione, da sempre, è essere vicini ai clienti con una consulenza mirata, che consenta, attraverso un percorso conoscitivo quali- quantitativo dei rischi, di individuare le migliori strategie di mitigazione, – commenta il Presidente di Assicura, Tiziano Portelli –. La ripresa della nuova produzione nell’ultimo bimestre, dopo la contrazione conseguente al lockdown di marzo ed aprile, ha contribuito infatti all’incremento complessivo del 20% rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente. Un dato significativo, a conferma della crescente attenzione delle persone alla previdenza e all’assistenza sanitaria”.

Più consapevoli, più sicuri – Positivi anche i risultati della controllata Assicura Broker “che fornisce consulenza professionale alle aziende, mirata ad un approccio sistemico e globale nella gestione dei rischi, a protezione dei fattori produttivi e a tutela del patrimonio aziendale”, come sottolinea il suo Presidente, Gianluca Videsott . “Importante, in questo scenario post Covid – rileva – il tema della protezione del patrimonio anche al verificarsi di eventi inattesi. La crisi sanitaria che l’Italia ha vissuto ha contribuito ad aumentare la percezione di vulnerabilità degli imprenditori sensibilizzandoli maggiormente verso le soluzioni a copertura di rischi quali business interruption o Cyber Risk, ancora poco diffuse”.