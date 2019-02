Cassa alla Pernigotti, firmato accordo

editato in: da

(Teleborsa) – Al via la cassa integrazione straordinaria per reindustrializzazione destinata ai cento dipendenti della Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria). Firmato, infatti, l’accordo al Ministero del Lavoro. Per l’azienda, di proprietà del gruppo turco Toksoz, erano presenti il direttore finanziario, il direttore risorse umane e gli advisor legali. Previsto anche un piano di politiche attive per i lavoratori. Entro fine marzo in agenda un incontro per verificare l’avanzamento del piano.

“Una trattativa difficile che si è conclusa con l’avvio della cassa integrazione straordinaria per 100 dipendenti della Pernigotti. L’obiettivo è quello di arrivare all’incontro al Mise il prossimo mese per la reindustrializzazione del famoso marchio simbolo di qualità e ‘Made in Italy’. Sotto questo aspetto, sono fiducioso per il futuro dei lavoratori e dell’azienda”. Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl.