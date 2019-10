Caso Bio-On, dai record agli arresti: il bluff travolge i piccoli risparmiatori

(TELEBORSA) -Da regina dell’Aim, il mercato di Borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese – su cui aveva superato il miliardo di valore, un quinto dell’intero listino Aim – ai sequestri della Guardia di Finanza che, nei giorni scorsi, hanno letteralmente travolto la società di bioplastiche Bio-on, azzerandone i vertici societari a seguito dell’inchiesta della Procura di Bologna con l’accusa di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato.

Una parabola vertiginosa quella di Bio-On, gruppo bolognese nato nel 2007, che voleva rivoluzionare il mondo della produzione delle bioplastiche attraverso l’uso del polimero PHA (polidrossialcanoati).

“Abbiamo in mano un prodotto che tutti, in questo momento, vogliono avere”. A parlare così, fino a poco tempo fa, è Marco Astorri, presidente e fondatore di Bio-on, ora agli arresti domiciliari.Cinque anni fa lo sbarco in Borsa – Il 24 ottobre 2014 il gruppo si quota sull’Aim di Piazza Affari fino a diventare lo scorso anno una società che vale oltre 1 miliardo, che nel gergo delle start-up si chiama un ‘Unicorno’. I rialzi la spingono fino a valere 1 miliardo e 69 milioni e l’ex start-up bolognese vede entrare nell’azionariato anche giganti della finanza, con quote non alte.

Il report di Quintessential e il crollo – Siamo nel mese di luglio quando il fondo americano Quintessential Capital Management pubblica un report dal titolo tutt’altro che cristallino. Anzi, fin troppo esplicito. “Bio-On: una Parmalat a Bologna?” 25 pagine di analisi che mettono sotto tiro contabilità, modello produttivo, fondatezza della tecnologia alla base. Ed è qui che il meccanismo si inceppa e qualcosa inizia a scricchiolare con il titolo dell’azienda bolognese che crolla del 70%. Inizia la caduta libera. Su società e titolo si accendono i riflettori della procura di Bologna e anche della Consob che culmina nell’operazione ‘Plastic Bubbles’: al via misure cautelari e l’accusa di falso in bilancio e di manipolazione del mercato, oltre a un maxisequestro milionario.

Borsa Italiana, intanto, ha reso noto che i titoli di Bio-on “sono sospesi a tempo indeterminato dalle negoziazioni”.

Sullo sfondo, un altro “colpo di scena” che si era consumato poche ore prima, come ci ha raccontato il noto giornalista Pierluigi Ghiggini che si è ampiamente occupato della vicenda: “Lo Studio Baldi Finance, una propaggine dello Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia, sarebbe dovuto subentrare come Nomad Bio-On a partire dal 29 ottobre. Bio-On aveva annunciato l’accordo con Baldi Finance – pronto a prendere il posto dell’attuale Nomad EnVent Capital Markets – proprio il giorno prima dell’inchiesta giudiziaria cui sono seguiti arresti e sequestri. Baldi Finance ha rinunciato, quindi in questo momento, l’azienda ha di fatto il Nomad vecchio che cessa il 29 ottobre, e l’assenza di Nomad comporta di per sè la sospensione automatica della quotazione in Borsa”.

Nel frattempo, è partito il dibattito sulle regole del mercato AIM mentre monta la preoccupazione dei piccoli azionisti già pronti a costituirsi parte civile con il Codacons che scende in campo per tutelarli.