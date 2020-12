Cashback: app IO subito in tilt

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in salita per l’app IO che va in tilt nel giorno in cui si aprono le iscrizioni al piano Cashback. Risultato? I cittadini non riescono ad accedere al servizio nè a registrarsi attraverso l’applicazione. Lo afferma il Codacons, che da questa mattina sta monitorando il funzionamento dell’app raccogliendo le segnalazioni degli utenti.

Al momento si stanno riscontrando rallentamenti e malfunzionamenti dell’app Io, con l’impossibilità di accedere alla sezione “Portafoglio” e registrare le proprie carte da utilizzare per i pagamenti ai fini del cashback – spiega il Codacons – Accedendo a tale sezione l’app chiede dapprima di attendere il caricamento della pagina per poi avvisare, dopo diversi minuti di attesa, che al momento non è possibile caricare i metodi di pagamento, invitando a riprovare in un altro momento.

“Siamo esterrefatti per questi problemi tecnici che si presentano alla vigilia della partenza dell’extra cashback di Natale, quando cioè il servizio dovrebbe funzionare alla perfezione – dice il Presidente Carlo Rienzi – Continueremo a monitorare la situazione e, se i disservizi e i rallentamenti continueranno, siamo pronti a chiedere il blocco dell’intero piano cashback fino a che non sarà garantita piena parità di accesso ai cittadini”.