Case, prezzi in ripresa a ottobre per le abitazioni di seconda mano

(Teleborsa) – Tornano a crescere i prezzi delle abitazioni in autunno nonostante l’anno non sia brillante per il mercato immobiliare,k secondo l’analisi condotta dall’ufficio studi di Idealista.

Ottobre segna una nuova inversione di marcia sul fronte dei prezzi delle case di seconda mano, il cui valore si è attestato , a una media di 1.828 euro/metro quadro, con un incremento dello 0,5% rispetto al mese precedente. Il dato annuale però registra una variazione negativa del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

A livello geografico, riportano variazioni positive 10 regioni, in particolare Basilicata (2,2%), Lazio (1,1%) e Friuli Venezia Giulia (1%). All’opposto, i maggiori cali interessano Valle d’Aosta (-1,8%) e Piemonte (-1,6%).

In valore assoluto la Liguria resta la più cara, con una media di 2.636 euro al metro quadro, seguita da Lazio (2.457 euro) e Valle d’Aosta (2.422).La regione più economica è la Calabria (912 euro/m2), seguita dal Molise (988 euro) e dalla Sicilia (1.151).